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Между Ленинским проспектом и парком Горького появится пешеходная зона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сквозной проход в парк со скамейками и парадной лестницей появится между зданиями МИСиСа и Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Там установят перголу волнообразной формы, скамейки для отдыха, создадут смотровую площадку с видом на парк Горького и площадку для временных выставок и размещения арт-объектов музея современного искусства «Гараж», — говорится в сообщении столичной мэрии.

Как передает mos.ru, к парку будет вести широкая лестница с пандусом в виде зигзага. Со стороны Ленинского проспекта обустроят арку с подсветкой, сразу за ней начнется прогулочная зона. Отмечается, что проект был разработан архитектурным бюро Wowhaus по заказу департамента капитального ремонта Москвы.

Сообщается, что впервые идея создания такого сквозного прохода была предложена в 1930 годах архитекторами Алексеем Щусевым и Александром Власовым. Однако так и не была воплощена.

Портал iz.ru писал о том, что в ноябре прошлого года в парке Горького открылся стереокаток. Для посетителей увеличили часы работы катка по выходным и залили на 1 тыс. кв. м больше площади.

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