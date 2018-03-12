Активисты Putin Team встретились в парке Горького

В парке Горького на стереокатке прошла вечеринка активистов движения Putin Team. Звездные члены объединения пообщались с другими участниками команды, а также рассказали об имеющихся проектах.

Это движение в ноябре 2017-го создал хоккеист Александр Овечкин. Идею спортсмена поддержали десятки коллег, артистов и общественников. Попасть в Putin Team может любой желающий, главное — проявить себя.

Это и другие видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.