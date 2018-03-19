Ученые назвали причину обращения исландских викингов в христианство

Одной из причин, по которой исландские викинги-язычники поверили католическим проповедникам и приняли христианство в X веке нашей эры, стало мощное извержение вулкана Эльдгьяу в Исландии. Об этом пишет журнал Climatic Change со ссылкой на исследование специалистов Джорджтаунского университета в США.

Геологи пришли к такому выводу на основе изучения проб льда, древесных колец и средневекового эпоса. В частности, был изучен эпос «Прорицание Вельвы» из «Старшей Эдды», где рассказана история от сотворения мира до его гибели и возрождения. По мнению ученых, прототипом гибели мира стало извержение вулкана Эльдгьяу, а в поэме намеренно использованы образы катаклизма для привлечения исландцев к христианству.

В исследовании также говорится, что первые поселения на территории Исландии появились около 874 года, а первое извержение вулкана произошло меньше чем через 100 лет после этого. Выход лавы на поверхность продолжалось в течение долгого времени: началось оно весной 939 года, а закончилось осенью 940 года. В результате выброса серы и пепла в европейских хрониках отмечались случаи наблюдения красного и слабого солнце. Как сообщает телеканал «Звезда», лето 940 года стало одним из самых холодных за 1,5 тыс. лет, что подтверждают годовые кольца на деревьях всего Северного полушария.

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