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Ученые рассказали о сходстве между курицами и археоптериксами

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Фото: Global Look Press/fotototo
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Палеонтологи во Франции установили, что археоптериксы были похожи на современных летающих птиц. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Специалисты пришли к выводу о сходстве археоптериксов с курицами в результате изучения ископаемых животных при помощи ускорителя частиц. Крылья археоптериксом позволяли им взлетать в воздух на непродолжительное время в случае опасности. Именно так делают курицы, фазаны и их дикие предки, крылья которых неприспособленны к длительным перелетам, сообщает телеканал «360».

По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что обитатели Земли научились летать на несколько десятков миллионов лет раньше, чем было принять считать раньше. В настоящее время не установлено, как именно древние птицы поднимались в воздух, поскольку строение их крыльев не позволяло им летать, как современные пернатые.

Ранее портал iz.ru сообщал, что австралийские ученые научились определять пол и возраст ворон по их карканью.

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