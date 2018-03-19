Юдашкин похвалил внешний вид кандидатов в президенты России

Кандидаты в президенты России на выборах 2018 года стали лучше одеваться, исключив бордовые оттенки одежды, считает модельер Валентин Юдашкин.

«Много стало синих оттенков. Брюки стали уже. Все стали более подтянутые, лучше подстрижены», — сказал модельер, отметив, что женщины элегантны, «как всегда».

На вопрос о том, что модельер хотел бы изменить в нынешних кандидатах в президенты, Юдашкин ответил, что «политическую культуру».

«Нужен такт, нужно уважение. Нужно уметь услышать и своих избирателей, и собеседников», — сказал он, передает «РИА Новости».

Юдашкин также сообщил, что принял участие в голосовании и отдал свой голос за одного из кандидатов.

18 марта россияне выбирали среди восьми кандидатов в президенты: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского. Согласно итогам обработки 99,94% протоколов избирательных комиссий, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей.