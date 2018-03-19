Сообщения с угрозами взрыва получили более 400 школ в Великобритании

Неизвестный разослал сообщения в более 400 британских школ и колледжей с угрозой взорвать их, если ему не перечислят денежных средств. Об этом пишет издание Daily Mail.

По данным полиции графства Хартфордшир, полученные сообщения не представляют опасности. Сотрудники правоохранительных органов провели проверки в указанных заведениях.

Кроме того, угрозы взрыва оказались ложными и в учебных заведениях Нортумбрии. Полицейские установили, что электронные сообщения были разосланы из США.

По фактам произошедшего проводится расследование. В ряде школ прошли обыски, но учащихся не эвакуировали.

15 сентября 2017 года на станции Parsons Green лондонского метро произошел теракт. В результате инцидента пострадали как минимум 29 человек. Суд признал виновным в покушении на убийство с помощью взрыва обвиняемого Ахмеда Хассана Мохаммеда Али.