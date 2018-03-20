Нарушителей ПДД не пустят за руль

Фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения смогут запрещать водить автомобиль еще до приговора суда. Такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ намерен рекомендовать принять во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству. Обвиняемым и подозреваемым по другим уголовным делам грозит судебный запрет на свободу посещений и общения с рядом лиц, а также — на пользование телефоном, интернетом и почтой. Эксперты в оценке документа разошлись.

Поправки в УПК, расширяющие список мер пресечения для фигурантов уголовных дел, в 2015 году внесли в Госдуму депутаты Илья Костунов (в седьмой созыв не попал) и Лариса Шойгу («Единая Россия»). К действующим сейчас семи мерам — домашнему аресту, подписке о невыезде, заключению под стражу, личному поручительству и другим — парламентарии предложили добавить «запрет определенных действий». В частности, законопроект, с которым ознакомились «Известия», предлагает ввести запрет на выход из дома в указанное судом время суток, нахождение в определенных местах, а также приближение на установленное судом расстояние к ряду объектов или лиц. Еще одна мера — ограничение на пользование телефоном, интернетом и общение с конкретными людьми. Сейчас их можно назначать только при домашнем аресте.

При этом оговаривается, что человеку нельзя запретить вызывать «скорую», полицию или аварийную службу, он также сможет звонить следователю, дознавателю и контролирующим органам.

Ко второму чтению в документе появилась поправка, согласно которой обвиняемым и подозреваемым по уголовным делам о нарушении ПДД (ст. 264 и 264.1 УК) можно запретить водить автомобиль на время следствия. Такое ограничение должен налагать суд по ходатайству следствия. В этом случае водительское удостоверение изымут, и оно будет храниться в материалах дела.

Согласно проекту, вместо домашнего ареста суд может назначить определенные ограничения. При этом одна или несколько мер пресечения могут накладываться и при домашнем аресте, и при назначении залога. Такой подход ранее раскритиковал Следственный комитет РФ: применение домашнего ареста или залога вместе с другими ограничениями означает, по сути, назначение сразу двух мер пресечения, отметили в ведомстве.

Партнер практики защиты бизнеса и уголовного права адвокатского бюро «Линия права» Владислав Тепляшин, комментируя инициативу, назвал законопроект «очень разумным» и заметил, что он, вероятно, был заимствован из судебной практики США.

— Если бы он был принят ранее, у суда была бы возможность более гибко воздействовать на гражданина в уголовном процессе. Как минимум до приговора Мара Багдасарян не смогла бы сесть за руль, а Расул Мирзаев не ходил бы по ночным клубам. И обвиняемые, и потерпевшие от этого только выиграли бы, — заявил он, добавив, что использование мер пресечения в правильных сочетаниях уменьшит необходимость заключения под стражу обвиняемых, поскольку тот же результат можно получить и без изоляции человека от общества.

Исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА РФ) Андрей Сучков поддержал идею появления новой меры, но указал на возможные проблемы с ее правоприменением.

— Возможность применения запрета определенных действий наряду домашним арестом или залогом приведет к повальной практике одновременного избрания нескольких мер пресечения. Это явно неоправданно, поскольку каждая из них имеет свое назначение и непосредственно связана с наличием определенных оснований для ее применения, — сказал «Известиям» адвокат.

Он также обратил внимание, что при разрешенных звонках следователю или в «скорую» фигурант не сможет позвонить своему адвокату. В этой части законопроект противоречит Конституции РФ и процессуальным нормам о праве на защиту, подчеркнул эксперт.