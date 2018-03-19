Прямой эфир

Медведев одобрил субсидирование кредитов на покупку деревянных домов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании кредитных ставок по займам граждан на покупку деревянных домов.

Речь идет о приобретении типовых деревянных домов заводского изготовления, заявил российский премьер.

«Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых», — рассказал Медведев на совещание с вице-премьерами, передает «РИА Новости». Премьер добавил, что «фактически для покупателя в 2018 году эта кредитная ставка уменьшится на 5%».

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин уточнил, такое решение будет стимулировать не только покупку домов из дерева, но и в целом развитие деревянного домостроения и глубокую переработки древесины. Ставка кредита на покупку деревянного дома составляет 15%, напомнил он.

В связи с постановлением правительства в бюджет заложено 197 млн рублей. Максимальная сумма субсидируемого кредита — 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что субсидии на восстановление земель увеличат до 2 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Регионам выделят 16,4 млрд рублей на объекты здравоохранения в 2018 году
Кабмин РФ утвердил правила господдержки ипотеки для семей с детьми

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017