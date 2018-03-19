Медведев одобрил субсидирование кредитов на покупку деревянных домов

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании кредитных ставок по займам граждан на покупку деревянных домов.

Речь идет о приобретении типовых деревянных домов заводского изготовления, заявил российский премьер.

«Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых», — рассказал Медведев на совещание с вице-премьерами, передает «РИА Новости». Премьер добавил, что «фактически для покупателя в 2018 году эта кредитная ставка уменьшится на 5%».

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин уточнил, такое решение будет стимулировать не только покупку домов из дерева, но и в целом развитие деревянного домостроения и глубокую переработки древесины. Ставка кредита на покупку деревянного дома составляет 15%, напомнил он.

В связи с постановлением правительства в бюджет заложено 197 млн рублей. Максимальная сумма субсидируемого кредита — 3,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что субсидии на восстановление земель увеличат до 2 млрд рублей.