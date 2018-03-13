Субсидии на восстановление земель увеличат до 2 млрд рублей

В Минсельхозе предлагают увеличить ежегодный объем субсидирования аграриев, восстанавливающих заброшенные участки, до 2 млрд рублей. По расчетам ведомства это позволит за двенадцать лет вернуть в оборот все 2,31 млн га, нуждающихся в мелиорации. Эксперты говорят, что этот размер поддержки надо увеличить в два раза — тогда и бизнес станет активнее участвовать в процессе восстановления земель.

Минсельхоз намерен каждый год возвращать в оборот около 200 тыс. га земель за счет мероприятий по мелиорации. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства, в конце марта будут подготовлены соответствующие поправки в госпрограмму развития сельского хозяйства. В Минсельхозе пояснили, что если восстанавливать ежегодно 200 тыс. га, то за 12 лет можно вернуть в оборот все 2,31 млн га, нуждающихся в мелиорации.

В прошлом году удалось вернуть в сельхозоборот 70 тыс. га. земель. В этом году в рамках текущего финансирования из федерального бюджета удастся выделить только 431,7 млн рублей — на эти средства можно будет восстановить около 57 тыс. га, пояснили в Минсельхозе. Для того чтобы повысить этот показатель, в ведомстве предлагают увеличить объем субсидий для аграриев, которые восстанавливают неиспользуемые земли.

В департаменте мелиорации Минсельхоза подсчитали, что для ежегодного восстановления 200 тыс. га земель нужно 4,48 млрд рублей. Половину этой суммы государство будет оплачивать в качестве субсидий на безвозвратной основе. Из федерального бюджета на эти нужды планируется выделять 1,9 млрд рублей (43%), еще 313,6 млн рублей (7%) будет возмещаться за счет средств региональных бюджетов. Вторую половину всех затрат на восстановление земель оплатят представители аграрного бизнеса, которые заинтересованы в их возвращении в оборот.

В Союзе водников и мелиораторов считают, что увеличение субсидирования — важная мера. Однако, по подсчетам экспертов союза, на восстановление 200 тыс. га аграрии тратят почти в два раза больше средств, чем подсчитали в Минсельхозе. Поэтому субсидирование должно быть увеличено как минимум до 4 млрд рублей — тогда и бизнес будет готов вкладывать в два раза больше средств, пояснил «Известиям» председатель совета Союза водников и мелиораторов Николай Сухой.

По его словам, нужно учитывать, что в каждом конкретном случае объем потраченных на восстановление заброшенных земель средств зависит от площади почвы, ее состояния. Чаще всего инвесторы вкладываются в восстановление для того, чтобы затем выращивать корма для животных, овощи, а также возделывать фруктовые сады.

Мелиорация заброшенных земель, не используемых в сельском хозяйстве, предполагает расчистку от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха. Кроме того, она включает комплекс работ по рыхлению, орошению участков и внесению в почву минеральных удобрений, уточнили в Минсельхозе.

В Союзе органического земледелия считают, что ежегодного выделения на эти цели 2 млрд рублей из федерального бюджета будет достаточно.

— Тем, кто планирует вести аграрный бизнес на восстановленных землях, стоит помнить, что следует выращивать качественную продукцию. То есть стараться делать так, чтобы растения не подвергались различным заражениям, болезням. В этом могут помочь органические удобрения, — рассказал «Известиям» председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

В конце прошлого года Минсельхоз разработал поправки в Налоговый кодекс, которые обяжут государственные и муниципальные органы власти информировать налоговиков о простаивающих участках. Согласно идее министерства, налоговая ставка по подобным землям должна вырасти в пять раз — до 1,5% от кадастровой стоимости участка. Это заставит владельцев задуматься об эффективности использования подобной земли. В Федеральной налоговой службе это предложение Минсельхоза поддерживают.