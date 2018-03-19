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В Барнауле на девочку упала ограда на территории школы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Часть конструкции ограждения территории школы в Барнауле упала на семилетнюю девочку. Ребенок с травмами госпитализирован, сообщает Следственное управление СК России по Алтайскому краю.

Следователи уже проводят доследственную проверку по этому факту. По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 19 марта, на территории школы № 31 в Барнауле. Сообщается, что девочка получила различные травмы. Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце февраля в подмосковном Чехове 12-летняя школьница получила перелом голени правой ноги в результате прыжков на батуте.

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