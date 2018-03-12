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Девочка получила ожоги при попытке сделать селфи на электроподстанции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Четырнадцатилетняя девочка в Еврейской автономной области получила ожоги лица и рук при попытке сделать селфи на территории электроподстанции.

11 марта группа подростков находилась возле подстанции Октябрьского РЭС филиала ОАО «ДРСК – Электрические сети ЕАО» села Амурзет. Четырнадцатилетняя девочка перелезла через ограждение подстанции, для того чтобы сделать селфи на телефон, –сообщает «РИА Новости».

Пострадавшая получила электрические ожоги лица, рук и ног второй степени. Она была госпитализирована, ее жизни ничего не угрожает.

Прокуратура ЕАО проводит проверку по этому чрезвычайному происшествию.

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