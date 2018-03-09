Пингвины нашли в Антарктиде камеру и сделали селфи

В Антарктиде парочка императорских пингвинов нашла фотокамеру, оставленную одним из членов научной экспедиции, и сняла селфи-видео. Ролик был опубликован на YouTube-канале Australian Antarctic Program.

Как сообщает телеканал «Звезда», птицы наткнулись на камеру рядом с антарктической станцией Моусон, неподалеку от своего лежбища. Оставленный исследователем Эдди Голтом аппарат заинтересовал пингвинов, и они подошли поближе, чтобы его рассмотреть.

При этом любопытная парочка камеру уронила, но не растерялась и продолжила рассматривать устройство, наклоняя головы в разные стороны, словно позируя для селфи.

Ученые отметили, что действия пингвинов совсем не редкость, так как по природе своей эти птицы очень любопытны.

За сутки видео набрало почти 100 тыс. просмотров.

В конце февраля сообщалось, что фотоловушка в нацпарке Приморья зафиксировала сразу семь видов диких животных, которые похитили добычу леопарда Валеры.