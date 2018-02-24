В Петербурге школьница повредила внутренние органы из-за прыжков на батуте

В Выборгском районе Петербурга серьезные травмы после падения с батута получила девятилетняя школьница. Третьеклассницу отвезли в больницу из развлекательного центра 23 февраля.

По данным телеканала «78», ребенка госпитализировали в педиатрическую академию из детского центра «Хоп-Топ» на проспекте Просвещения. У ребенка диагностировали тупую травму живота и селезенки. Сейчас состояние девочки оценивается как тяжелое.

Ранее 12 февраля 14-летняя девочка госпитализирована с подозрением на перелом позвоночника после прыжков на батуте в торговом центре Ангарска.