Школьница травмировала спину на батуте в Ангарске

14-летняя девочка госпитализирована с подозрением на перелом позвоночника после прыжков на батуте в торговом центре Ангарска. Происшествием уже заинтересовалось следственное управление по Иркутской области.

В правоохранительные органы обратилась мать девочки. Она сообщила, что школьница прыгала на батуте в одном из торговых центров Ангарска, после чего пожаловалась на боли в спине. С подозрением на перелом позвоночника несовершеннолетнюю доставили в больницу, сообщает ИА IrkutskMedia.

Сейчас правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения торгового центра, опрашивают администрацию батутного парка и ищут очевидцев. Если со стороны организаторов аттракциона будут выявлены нарушения, следователи возбудят дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».