Школьница получила травму во время прыжков на батуте в Подмосковье

В подмосковном Чехове 12-летняя девочка получила травму в результате прыжков на батуте.

Об этом пишет портал «Чехов Вид».

По данным издания, инцидент произошел 23 февраля. Школьница неудачно упала и получила перелом голени правой ноги. Ее госпитализировали.

Ранее 24 февраля сообщалось, что в Выборгском районе Петербурга серьезные травмы после падения с батута получила девятилетняя школьница. Третьеклассницу госпитализировали с тупой травмой живота и селезенки.