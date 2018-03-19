Хабаровские спасатели защитят мост в КНР от ледохода

Группа пиротехников и спасателей из Хабаровска отправились в соседнюю ЕАО, где им предстоит защитить во время ледохода мост, строящийся в Китай. Также они будут оценивать необходимость взрывных работ на льду.

Как сообщает Vostokmedia, в группу входит 18 человек и четыре единицы техники. Их главная задача — проведение профилактических работ, направленных на защиту железнодорожного мостового перехода через реку Амур Нижнеленинское–Тунцзянь.

Спасатели будут заниматься чернением льда на площади около 16,5 тыс кв. м и следить за паводковой ситуацией. В пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю поясняют, что именно чернение льда на реках обычно применяют для предупреждения обильного половодья. Самые проблемные участки посыпают золой, угольной пылью или землей. В результате там таяние происходит намного активнее и лед быстрее разрушается.

Российско-китайский железнодорожный мост через реку Амур, который возводится в Еврейской автономной области, будет достроен в июне 2018 года. Об этом осенью прошлого года сообщал глава ЕАО Александр Левинталь. Протяженность переправы составит 2 км, а пропускная способность — от 5,2 млн т до 20 млн т грузов в год.

Портал iz.ru ранее сообщал о ссылкой на главу Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Василия Марьяна о том, что ледяной покров на водоемах Москвы вскроется в конце марта — начале апреля.