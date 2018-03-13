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Власти Орла готовятся к сильному паводку

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В Орле началась подготовка к весеннему половодью, власти города готовятся к худшему из возможных сценариев.

На ситуацию с подтоплениями сильно повлияет погода. Если в Орле установятся плюсовые температуры с дождем, то возможен сильный паводок. В прошлые годы уровень воды в черте города поднимался до отметки 860 см, пишет InfoOrel.ru.

Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций, городские власти начали подготовку к паводку с учетом самого негативного сценария. Для жителей Орла уже опубликована памятка, что делать в случае затопления. Горожан просят заранее запастись теплыми вещами, подготовить аптечку, документы.

По прогнозам синоптиков, половодье всё-таки пройдет спокойно, вода в водоемах поднимется, но из берегов не выйдет.

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