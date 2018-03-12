Дороги в Казахстане перекрывают из-за таяния снега

Трассу из Омска в Казахстан закрыли из-за сильного таяния снега, проезжую часть затапливают паводковые воды.

Температура воздуха в республике поднялась до 10 градусов, в связи с этим началось обильное таяние снега. Ситуация ухудшается дождями. В результате на дорогах вводится ограничение движения в связи с затоплением паводковыми водами и переувлажнением земляного полотна, пишет ИА «Город55».

Движение по трассе Омск–Майкапчагай перекрыто на участке с 1273 по 1321 км. Также для общественного транспорта закрыта дорога от Аягоза до села Калбатау.

Ликвидацией последствий паводка спасатели занимаются с 10 марта.