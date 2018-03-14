Подготовка к паводку началась в Волгоградской области

«Дирекция водохозяйственного строительства» в Волгоградской области начала расчистку водопропускных сооружений от деревьев, кустарников и тростника. Подготовка к паводку позволит обеспечить беспрепятственное прохождение «большой воды».

В Волго-Ахтубинской пойме специалисты обследовали 135 объектов. Из них 100 нуждаются в очистке, еще 10 требуется капитальный ремонт или полная замена. Началась разработка проектно-сметной документации. Об этом информирует портал «НовостиВолгограда.Ру». Работы уже проведены в Клетском, Куйбышевском, Ахтубинском сельских поселениях Среднеахтубинского района и в Краснослободске. Затем будут приведены в порядок водопропускные сооружения в Ленинском районе.

Портал iz.ru 7 марта сообщал о том, что, по прогнозам подмосковного главка МЧС, весеннее половодье может спровоцировать подтопление 112 населенных пунктов в 31 муниципалитете Московской области.