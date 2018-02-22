Власти канадской провинции Онтарио эвакуируют население из-за паводка

Потепление и ливневые дожди привели к подъему уровня воды в водоемах канадской провинции Онтарио. Паводковые воды подтопили несколько городов, из-за чего власти приняли решение об эвакуации части населения.

На подтопленных территориях оказались, в частности, города Лондон, Ватерлоо, Кэмбридж, Данвилл, Чатем-Кент и Оранжвилль. ТАСС отмечает, что поднимающейся водой был смыт с дороги автофургон, в котором находилась женщина и ее ребенок трех лет. Женщине удалось спастись, малыша ищут полицейские и волонтеры.

В начале февраля гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов в Венеции.