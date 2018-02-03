Гондольеры остались без работы из-за обмеления каналов в Венеции. В настоящее время уровень воды в маленьких каналах упал, из-за чего плавать по ним стало невозможно, сообщает InMeteo.

По данным издания, уровень воды в каналах снизился на 60 см ниже нормы. Обмеление каналов в Венеции наблюдается из-за низких приливов и отсутствия осадков.

Как сообщал портал iz.ru, накануне уровень воды в каналах Венеции опустился до рекордной отметки — 0,5 м. При этом в соседней Франции обильные дожди вызвали наводнение в нескольких регионах страны.