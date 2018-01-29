Десятки лодок и гондол приняли участие в карнавале в Венеции

Тысячи туристов собрались на мостах и пирсах живописных каналов Венеции. Десятки лодок и гондол приняли участие в ярком карнавале. Зажигательные танцы и исторические костюмы с традиционными масками. В этом году были и необычные участники — кукла Трампа с ракетой и кнопкой.

Один из старейших карнавальных праздников мира впервые провели в XI веке. В программе фестиваля не только катание по каналам, но и дворцовые балы. Карнавал завершится 13 февраля.