МЧС готово к весеннему паводку в Курской области

Весенний паводок находится под контролем МЧС в Курской области. Ход готовности безаварийного пропуска весеннего половодья обсудили члены межведомственного совета сегодня, 19 февраля, на заседании совета под руководством губернатора области Александра Михайлова.

На заседании совета начальник Главного управления МЧС России по Курской области Иван Лунев рассказал, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации к необходимым действиям готовы 5 тыс. человек личного состава и более 1 тыс. единиц техники, сообщает «Курская правда».

Также в конце февраля начнет работу межведомственная комиссия, которая проведет мониторинг 15 гидротехнических сооружений в районах Курской области на предмет готовности к беспрепятственному пропуску паводковых вод.

Для мониторинга будут использоваться 12 стационарных постов Росгидрометеоцентра и при необходимости может быть задействован временный водомерный пост.