Власти Приморья готовятся к наводнениям на севере края

Власти Приморья сообщили о высоком риске паводка с приходом теплого времени года. Он сохраняется в 11 районах и четырех городских округах. Все они находятся на севере Приморского края.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную администрацию, ледоход на реках, как ожидается, начнется во второй половине марта. Сейчас запасы снега, уровень водности и толщина льда достигают двойной нормы в бассейнах рек Уссури, Бикин и Большая Уссурка. А вот в южных и западных районах Приморья запасы снега не достигают и половины нормы. Там прогнозируется маловодье.

В краевом департаменте ГО и ЧС уточнили, что подготовка территориальной подсистемы к возможному паводку идет полным ходом. В группировку средств входят около 18 тыс. человек, более 4,5 тыс. единиц техники, 297 плавсредств, есть одно воздушное судно и шесть беспилотников. В крае также есть финансовый резерв — 140 млн рублей — для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Имеется и резерв материальных средств на сумму более 137 млн рублей.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что сложная ситуация с паводком может сложиться в Сибири. Это связано с глубоким промерзанием почвы.