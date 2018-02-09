Ситуация с паводком в Сибири осложнится глубоким промерзанием почвы

В Сибири может сложиться сложная ситуация во время паводка. Дело в том, что, несмотря на меньшее, чем в других региона, количество снега, произошло глубокое промерзание почвы. Об этом предупредил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

По его словам, с точки зрения паводковой ситуации, Обский бассейн — самый рискованный район. Все органы власти должны действовать согласованно, своевременно проверить все гидротехнические сооружения, пункты эвакуации и систему оповещения.

«Хорошая подготовка к паводку гораздо дешевле, чем ликвидация последствий», — цитирует сибирского полпреда Сибирское агентство новостей.

Меняйло отметил, что, в частности, от решений, которые примут власти Республики Алтай, будут лим они согласованы с другими регионами, зависит развитие ситуации.

Специалисты объясняют: глубокое промерзание почвы опасно тем, что если весной наступит резкое потепление, вода не сможет в нее впитаться, а это приведет к подтоплениям.