Евросоюз ввел санкции против четырех человек из-за химатак в Сирии

Евросоюз на заседании в Брюсселе 19 марта ввел санкции против четырех сирийцев, ответственных, по мнению сообщества, за химатаки против гражданского населения в Сирии. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС по иностранным делам.

«В их число входят высокопоставленный военный чиновник и трое ученых, работающих в правительственном научно-исследовательском центре», — цитирует заявление «РИА Новости».

В июле 2017 года ЕС уже вводил ограничительные меры в отношении сирийских лиц из-за обвинений в разработке и применении химического оружия. Таким образом, теперь санкции действуют против 261 человека.

4 апреля 2017 года стало известно о применении химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. При атаке погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии, а они в ответ возложили ответственность на боевиков.

На расследование инцидента дан мандат ООН и Организации по защите от химического оружия (ОЗХО). Разбирательство еще не завершено. 24 ноября жесткий проект решения, предложенный США на внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО, отклонен в связи с несогласием России и ряда других участников.