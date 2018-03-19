Партия Ле Пен поздравила Путина с победой на президентских выборах

Французская партия «Национальный фронт», возглавляемая Марин Ле Пен, поздравила действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом говорится в коммюнике политической организации.

«Такой большой электоральный успех подтверждает стабильность и демократические установки России, свидетельствует о желании российского народа продолжать движение по пути реформ, предпринятых президентом Путиным», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

По мнению представителей французской партии, итоги голосования должны мотивировать политиков ЕС пересмотреть ситуацию и «положить конец своей абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций». «Национальный фронт» призвал европейские страны возобновить диалог с Россией как с незаменимым союзником в войне против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По итогам обработки 99,94% протоколов президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей, установив тем самым рекорд поддержки населения.