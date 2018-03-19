Прямой эфир
Сюжет:

Партия Ле Пен поздравила Путина с победой на президентских выборах

0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французская партия «Национальный фронт», возглавляемая Марин Ле Пен, поздравила действующего президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Об этом говорится в коммюнике политической организации.

«Такой большой электоральный успех подтверждает стабильность и демократические установки России, свидетельствует о желании российского народа продолжать движение по пути реформ, предпринятых президентом Путиным», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления.

По мнению представителей французской партии, итоги голосования должны мотивировать политиков ЕС пересмотреть ситуацию и «положить конец своей абсурдной и контрпродуктивной политике шантажа, угроз и санкций». «Национальный фронт» призвал европейские страны возобновить диалог с Россией как с незаменимым союзником в войне против террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

По итогам обработки 99,94% протоколов президент России Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей, установив тем самым рекорд поддержки населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК получит финотчеты кандидатов в президенты в течение 30 дней
Медведев поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017