Медведев поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента РФ
Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с уверенной победой на выборах главы государства 18 марта. Об этом премьер написал в своем микроблоге в Twitter.
«Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!» — сообщил председатель кабмина.
По итогам обработки 99,94% протоколов Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений.