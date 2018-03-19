Медведев поздравил Путина с уверенной победой на выборах президента РФ

Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил действующего президента РФ Владимира Путина с уверенной победой на выборах главы государства 18 марта. Об этом премьер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах!» — сообщил председатель кабмина.

Поздравляю Владимира Путина с уверенной победой на президентских выборах! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) March 19, 2018

По итогам обработки 99,94% протоколов Владимир Путин набрал 76,68% голосов избирателей. Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений.