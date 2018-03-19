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Джонсон обвинил Россию в попытке «спрятать иголку в стоге сена»

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Фото: ТАСС/i-Images/Barcroft Images
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Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал абсурдной позицию России, отрицающей свою ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил он журналистам, передает «РИА Новости»

Джонсон отметил, что на встрече в Брюсселе едва ли присутствуют представители стран, которые не пострадали в последние годы от «злонамеренного или разрушительного воздействия России». 

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. По словам властей Великобритании, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы разработала российская военная разведка. При этом каких-либо доказательств данных обвинений не приводится. 

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что вскоре Лондону придется либо подкрепить данные обвинения хоть какими-то доказательствами, либо принести извинения

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