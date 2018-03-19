Джонсон обвинил Россию в попытке «спрятать иголку в стоге сена»

Глава британского МИДа Борис Джонсон назвал абсурдной позицию России, отрицающей свою ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Это классическая русская стратегия — пытаться спрятать иголку правды в стоге сена лжи и умышленного запутывания», — заявил он журналистам, передает «РИА Новости».

Джонсон отметил, что на встрече в Брюсселе едва ли присутствуют представители стран, которые не пострадали в последние годы от «злонамеренного или разрушительного воздействия России».

Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. По словам властей Великобритании, для этого было использовано нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое якобы разработала российская военная разведка. При этом каких-либо доказательств данных обвинений не приводится.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что вскоре Лондону придется либо подкрепить данные обвинения хоть какими-то доказательствами, либо принести извинения.