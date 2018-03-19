Новак предупредил об ударе по потребителям при отказе Британии от газа РФ

Стоимость российского газа является наиболее конкурентоспособной, и отказ от него навредит потребителям в Великобритании. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак заявил в интервью телеканалу Bloomberg.

«Если заявления об альтернативных России источниках газа станут реальностью, это в первую очередь принесет вред потребителям, потому что не будет им выгодно. Российский газ, я считаю, на сегодня имеет самую конкурентную цену», — цитирует Новака ТАСС. Глава Минэнерго добавил, что Россия является надежным источником и может очень быстро наращивать объемы добычи в случае похолоданий.

Договор России с Европой подразумевает продолжение поставок газа «на наиболее выигрышных условиях, в том числе с точки зрения цены», подчеркнул, добавив, что другие страны — экспортеры голубого топлива такие же выгодные условия обеспечить не смогут, сообщает телеканал «360».

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что государство старается рассматривать в качестве поставщика природного газа другие страны и не отдает предпочтение России.

При этом в парламенте Соединенного Королевства подтвердили, что в конце декабря прошлого года государство получило партию сжиженного российского природного газа.