Вулкан на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2 км

Пепел на высоту 2 км над уровнем моря выбросил вулкан Эбеко, который расположен на курильском острове Парамушире. Пепельный шлейф дрейфует к северо-северо-востоку от вулкана.

Об извержении сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. В свою очередь ИА SakhalinMedia сообщает, что в районе извержения установлен «оранжевый» код авиационной опасности. Он устанавливается в том случае, если деятельность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

Эбеко выбрасывает столбы пепла в последнее время довольно регулярно. Так, в прошлый раз это произошло 13 марта. До этого выброс был зафиксирован 24 февраля. Эксперты отмечают, что вулкан активизируется один раз в 25–30 лет, однако извержения могут продолжаться на протяжении нескольких лет.