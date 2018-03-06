Более 60 авиарейсов отменили в Японии из-за извержения вулкана Симмоэ

Около 65 рейсов в аэропорте японского острова Кюсю отменены из-за извержения вулкана Симмоэ. Об этом пишет агентство Kyodo.

Как передает ТАСС, вулкан с 1 марта выбрасывает столбы дыма и пепла, во вторник их высота достигла 3,5 тыс. м. Территории в радиусе 3 км от вулкана объявлены запретными. В ближайших поселениях наблюдается выпадение пепла, его толщина уже превысила 1 см.

Предыдущее извержение вулкана Симмоэ произошло в октябре 2017 года.