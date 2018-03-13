На Северных Курилах вулкан выбросил пепел на высоту до 2,7 км

Вулкан Эбеко, который расположен на острове Парамушир Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту до 2,7 км над уровнем моря.

«Пепловое облако смещается к северо-востоку от вулкана», – сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Отмечается, что текущая деятельность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

За последнее время Эбико не первый раз выбрасывает столб пепла. Периодически ветер приносит его в город. Тогда местным жителям рекомендуют надевать маски или проводить больше времени в помещениях.

Данный вулкан активизируется один раз в 25-30 лет и его извержения могут продолжаться несколько лет. При этом выход из него лавы, по мнению специалистов, мало вероятен, так как вулкан относится к древним затухающим.