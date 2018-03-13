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На Северных Курилах вулкан выбросил пепел на высоту до 2,7 км

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Фото: Global Look Press/F. Hecker
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Вулкан Эбеко, который расположен на острове Парамушир Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту до 2,7 км над уровнем моря.

«Пепловое облако смещается к северо-востоку от вулкана», – сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Отмечается, что текущая деятельность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска.

За последнее время Эбико не первый раз выбрасывает столб пепла. Периодически ветер приносит его в город. Тогда местным жителям рекомендуют надевать маски или проводить больше времени в помещениях.

Данный вулкан активизируется один раз в 25-30 лет и его извержения могут продолжаться несколько лет. При этом выход из него лавы, по мнению специалистов, мало вероятен, так как вулкан относится к древним затухающим.

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