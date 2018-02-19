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Извержение вулкана Синабунг произошло на острове Суматра

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Фото: Global Look Prees/Ivan Damanik
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Извержение вулкана Синабунг произошло на индонезийском острове Суматра. Об этом в понедельник, 19 февраля, передает агентство Синьхуа со ссылкой на главу Национального агентства по вулканологии.

Вулкан выбросил столб пепла высотой 5 км, это извержение стало рекордным в этом году. Однако ЧП не повлияло на авиасообщение в провинции Северная Суматра.

При этом австралийский консультативный центр по вулканическому пеплу Дарвина объявил красный уровень тревоги для авиации в связи с извержением, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о том, что в конце прошлого года тысячи жителей и туристов стали заложниками на курортах Индонезии из-за извержения вулкана Синабунг. На острове Суматра была объявлена высшая степень опасности.

Во время экстренной эвакуации свои дома покинули более 3 тыс. жителей острова. По данным Ассоциации туроператоров России, из-за сообщений об извержении вулкана резко упала стоимость путевок в Индонезию.

Вулкан Синабунг проснулся в августе 2010 года после почти 400 лет затишья.

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