Пробуждение в Японии вулкана Симмоэ привело к отмене 65 авиарейсов

В Японии 1 марта проснулся вулкан Симмоэ. Столб пепла достигает 3,5 тыс. м в высоту. Территория в радиусе 3 км объявлена запретной. Из-за извержения отменено 65 авиарейсов.

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