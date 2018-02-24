Вулкан на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Утром 24 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдается пепловый выброс на высоту до 2 км, шлейф распространился в восточном направлении от вулкана», — говорится в сообщении.

Экстренные службы не зафиксировали пеплопада в городе Северо-Курильске. Запах водорода в населенном пункте не ощущается.

19 февраля произошло извержение вулкана Синабунг на индонезийском острове Суматра. Он выбросил столб пепла на 5 км.