Косачев заявил о провале попыток недоброжелателей создать конфликт в России

Предварительные итоги прошедших в России президентских выборов свидетельствуют о провале попыток недоброжелателей создать конфликт в стране между властью и обществом, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Линия, которую проводит действующий президент и во внутренней, и во внешней политике, пользуется очевидной поддержкой подавляющего большинства граждан РФ», — цитирует Косачева ТАСС.

По его словам, результаты выборов — это очень мощный, внятный ответ недоброжелателям России.

«Эти убедительные результаты выборов будут еще одним мощным инструментом защиты суверенитета РФ и предотвращения дальнейшего вмешательства в наши внутренние дела», — добавил он.

Ранее 19 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила предварительные итоги президентских выборов по итогам обработки 99,84% бюллетеней. Путин получил 76,66% голосов.