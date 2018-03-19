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Косачев заявил о провале попыток недоброжелателей создать конфликт в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предварительные итоги прошедших в России президентских выборов свидетельствуют о провале попыток недоброжелателей создать конфликт в стране между властью и обществом, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

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«Линия, которую проводит действующий президент и во внутренней, и во внешней политике, пользуется очевидной поддержкой подавляющего большинства граждан РФ», — цитирует Косачева ТАСС.

По его словам, результаты выборов — это очень мощный, внятный ответ недоброжелателям России. 

«Эти убедительные результаты выборов будут еще одним мощным инструментом защиты суверенитета РФ и предотвращения дальнейшего вмешательства в наши внутренние дела», — добавил он. 

Ранее 19 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила  предварительные итоги президентских выборов по итогам обработки 99,84% бюллетеней. Путин получил 76,66% голосов. 

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