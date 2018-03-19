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Путин утвердил состав коллегии министерства юстиции РФ

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава коллегии министерства юстиции РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди членов коллегии — директор департамента экономического законодательства Минюста РФ Елена Ардабьева, депутат Госдумы Виктор Кидяев (по согласованию), директор департамента управления делами Минюста РФ Дмитрий Киселев, директор департамента по делам некоммерческих организаций Минюста РФ Владимир Титов, передает РЕН ТВ.

Также в коллегию вошли заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак (по согласованию), начальник Главного управления Минюста по Новосибирской области Виктор Храбров, директор департамента организации и контроля ведомства Андрей Чумаков, начальник Главного управления Минюста РФ по Москве Рустем Юсупов, начальник Главного управления Минюста РФ по Нижегородской области Сергей Быстревский и начальник управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан Дмитрий Жуйков.

Ранее сообщалось, что Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах, а лидер Молдавии Игорь Додон назвал Россию при Путине «символом надежды».

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