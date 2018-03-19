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Американец нашел сбежавшего кота спустя 14 лет

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Фото: Depositphotos
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В США кот по кличке Томас-младший, или Т2, смог вернуться к хозяину через 14 лет после пропажи, сообщает издание «USA Today».

Хозяин кота Перри Мартин разлучился с любимцем после урагана, когда был вынужден переехать в другой город к другу. Буквально через несколько дней после переселения кот сбежал. Мартин подал объявление о пропаже кота, но никто так и не смог его найти, хотя у животного был микрочип со всей необходимой информацией о хозяине. Мужчина решил, что Т2 сбила машина и смирился со смертью питомца.

После этого Мартин переезжал еще несколько раз, а затем вернулся в родной город. В начале марта его кот оказался на приеме у ветеринара, который и обнаружил вшитый чип. Новые хозяева животного позвонили мужчине и рассказали, что его кот жив.

В марте пользователи соцсетей начали активно распространять фотографии рыжего кота, который остался без обеда из-за наглого опоссума, съевшего его еду. Шокированный кот пытался позвать на помощь хозяина, но так и не дождался помощи. 

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