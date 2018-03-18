Кот Мостик активно участвовал в голосовании

Живой талисман строителей Крамского моста — кот Мостик — также принял активное участие в голосовании на выборах президента РФ. Животное пришло на избирательный участок и заняло стул из числа предназначенных для наблюдателей или представителей кандидатов.

Мостика очень интересовал сам процесс голосования — он бродил между урн для голосования и сидел на столе избирательной комиссии. Видеоролик с похождениями размещен в соцсетях Мостика.

Бродячего рыжего котенка еще в 2015 году подобрали охранники объекта. Он получил имя в честь будущей переправы в Крым.