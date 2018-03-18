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Кот Мостик активно участвовал в голосовании

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Фото: instagram.com/cat_the_most
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Живой талисман строителей Крамского моста — кот Мостик — также принял активное участие в голосовании на выборах президента РФ. Животное пришло на избирательный участок и заняло стул из числа предназначенных для наблюдателей или представителей кандидатов.

Мостика очень интересовал сам процесс голосования — он бродил между урн для голосования и сидел на столе избирательной комиссии. Видеоролик с похождениями размещен в соцсетях Мостика.

Бродячего рыжего котенка еще в 2015 году подобрали охранники объекта. Он получил имя в честь будущей переправы в Крым. 

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