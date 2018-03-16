Овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда во Владивостоке

Во владивостокском зоопарке «Садгород» среднеазиатская овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда.

В зверинце рассказали, что овчарка Эльза, несмотря на свои размеры и силу, «бережно выгуливает» леопардессу Милашу.

Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl) Мар 14, 2018 в 6:00 PDT

Сейчас Милаше всего пять месяцев. Он была рождена от пары леопардов Влада и Алены.

Среднеазиатская овчарка Эльза попала в зоопарк осенью 2017 года. Она должна была составить компанию новому обитателю зверинца — двухмесячной львице Астра. Звери подружились и с тех пор живут в одном вольере.