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Овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда во Владивостоке

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Во владивостокском зоопарке «Садгород» среднеазиатская овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда.

В зверинце рассказали, что овчарка Эльза, несмотря на свои размеры и силу, «бережно выгуливает» леопардессу Милашу.

Сейчас Милаше всего пять месяцев. Он была рождена от пары леопардов Влада и Алены.

Среднеазиатская овчарка Эльза попала в зоопарк осенью 2017 года. Она должна была составить компанию новому обитателю зверинца — двухмесячной львице Астра. Звери подружились и с тех пор живут в одном вольере.

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