Раненую в Приморье тигрицу повторно прооперировали

В Приморье успешно провели повторную операцию тигрице, которую неизвестный ранил в Хабаровском крае. Однако состояние хищника все еще остается тяжелым, передает центр «Амурский тигр».

Тигрицу нашли на территории государственного природного заказника краевого значения «Матайский» в Хабаровском крае. Зверь был ранен картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота.

По факту произошедшего начала проверку полиция, возбуждено уголовное дело. Эксперты считают, что ранение тигрицы не могло быть случайностью, по животному стреляли намеренно.