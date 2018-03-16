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Раненую в Приморье тигрицу повторно прооперировали

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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В Приморье успешно провели повторную операцию тигрице, которую неизвестный ранил в Хабаровском крае. Однако состояние хищника все еще остается тяжелым, передает центр «Амурский тигр».

Тигрицу нашли на территории государственного природного заказника краевого значения «Матайский» в Хабаровском крае. Зверь был ранен картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. 

По факту произошедшего начала проверку полиция, возбуждено уголовное дело. Эксперты считают, что ранение тигрицы не могло быть случайностью, по животному стреляли намеренно.

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