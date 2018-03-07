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Уголовное дело возбуждено после расстрела тигрицы в Хабаровском крае

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Раненую тигрицу нашли на территории природного заказника «Матайский», хищницу прооперировали, полиция разыскивает злоумышленника, который ее расстрелял.

Водитель заметил тигрицу на лесовозной дороге. У животного были множественные ранения в области правого бедра, хвоста и живота. Хищницу доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка, где есть необходимое для лечения оборудование и высококвалифицированные ветеринары. Тигрицу прооперировали, но врачи невысоко оценивают ее шансы на выживание, пишет Vostokmedia.

По факту произошедшего начала проверку полиция, возбуждено уголовное дело. Эксперты считают, что ранение тигрицы не могло быть случайностью, по животному стреляли намеренно.

 С конца 2017 года в центре «Тигр» содержалась еще одна хищница из природного заказника. больная и истощенная хищница сама вышла к людям. Ветеринары пытались ее выходить, но тигрица умерла в феврале.

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