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Украинские националисты проведут марш против олигархов

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Фото: ТАСС/Верещагин Архип
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Украинские националисты заявили о планах провести акцию протеста, направленную против олигархов. Как сообщает «Страна.ua», марш под названием «Сила нации — за Украину без олигархов» состоится 3 апреля.

По данным издания, организатором акции выступит украинская партия «Свобода».

В воскресенье, 18 марта, украинские радикалы забросали яйцами здание генконсульства РФ в Киеве. Также националисты собрались у здания российского дипучреждения во Львове и разожгли там костры, в которые бросили автомобильные покрышки.

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