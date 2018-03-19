Украинские националисты проведут марш против олигархов

Украинские националисты заявили о планах провести акцию протеста, направленную против олигархов. Как сообщает «Страна.ua», марш под названием «Сила нации — за Украину без олигархов» состоится 3 апреля.

По данным издания, организатором акции выступит украинская партия «Свобода».

В воскресенье, 18 марта, украинские радикалы забросали яйцами здание генконсульства РФ в Киеве. Также националисты собрались у здания российского дипучреждения во Львове и разожгли там костры, в которые бросили автомобильные покрышки.