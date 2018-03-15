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Поляки вызвали полицию после выкрика чиновника лозунга «Слава Украине»

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Фото: youtube.com
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Жители польского села Сагрынь вызвали полицию, услышав приветствие «Слава Украине. Героям Слава» от участников украинской делегации, приехавшей почтить память убитых польской Армией Крайовой украинцев. Лозунг выкрикнул первый заместитель председателя Волынского облсовета Александр Пирожик, что было расценено местным жителем как «бандеровское приветствие».

Прибывшие на место стражи порядка зафиксировали паспортные данные Пирожика и уехали. В ближайшее время прокуратура Польши определит, был ли нарушен антибандеровский закон, принятый в Польше 1 февраля.

Отношения Украины и Польши обострились из-за разногласия в вопросах исторической памяти. В Варшаве негативно воспринимают проводимую руководством Украины политику героизации Организации украинских националистов (запрещена в РФ) и ее лидера Степана Бандеры, виновных в массовых убийствах поляков в 1942-1945 годах на Волыни. В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом.

В феврале текущего года сенат Польши одобрил закон о пропаганде идеологии украинских националистов, предусматривающий ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицания Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон был одобрен президентом Польши Анджеем Дудой.

Депутаты Верховной рады Украины назвали документ польских парламентариев болезненным ударом в спину. Действия Польши также осудил президент Украины Петр Порошенко.

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