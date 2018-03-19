Золотую звезду центрального павильона ВДНХ откроют после реставрации
Золотая звезда на шпиле центрального павильона ВДНХ открывается после реставрации.
Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
В понедельник, 19 марта, строительные леса снимут с павильона, и жители города смогут увидеть отреставрированную звезду.
В мэрии напомнили, что работы по реставрации звезды начались осенью 2017 года.
«Три с половиной месяца 15 человек на высоте чуть меньше 100 м трудились над воссозданием исторического вида звезды», — приводятся на портале слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
В конце февраля сообщалось, что макет первого искусственного спутника Земли вновь украсил павильон «Космос» на ВДНХ.