Золотую звезду центрального павильона ВДНХ откроют после реставрации

Золотая звезда на шпиле центрального павильона ВДНХ открывается после реставрации.

Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

В понедельник, 19 марта, строительные леса снимут с павильона, и жители города смогут увидеть отреставрированную звезду.

В мэрии напомнили, что работы по реставрации звезды начались осенью 2017 года.

«Три с половиной месяца 15 человек на высоте чуть меньше 100 м трудились над воссозданием исторического вида звезды», — приводятся на портале слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В конце февраля сообщалось, что макет первого искусственного спутника Земли вновь украсил павильон «Космос» на ВДНХ.