ЦСКА вернет свой 2006-й

Из четырёх российских команд, пробившихся в весеннюю стадию Лиги Европы, до четвертьфинала добрался лишь столичный ЦСКА. Теперь армейцы сойдутся с лондонским «Арсеналом», сейчас переживающим не лучшие времена.

Сразу после жеребьёвки четвертьфинала многие эксперты заявили, что ЦСКА вполне по силам пройти британский клуб. Подобные выводы стали возможны прежде всего из-за невзрачные выступления «Арсенала» в этом сезоне - как на внутренней арене, так и в еврокубках. «Канониры» впервые за 20 лет пропускают Лигу чемпионов и по итогам нынешнего розыгрыша премьер-лиги вряд ли в неё вернутся. Единственный шанс реабилитироваться - победа в Лиге Европы, которая даст им прямую путёвку в самый престижный европейский клубный турнир.

Уверенности в успехе армейцев в этом противостоянии добавляют и результаты их матчей в 1/8 Лиги Европы. ЦСКА выбил из турнира французский «Лион», который мечтал сыграть в домашнем финале этого турнира. Красно-синие на выезде забили три гола, победив одну из сильнейших команд розыгрыша.

— Конечно, всем бы хотелось услышать, что у ЦСКА отличные шансы на выход в полуфинал, но это не совсем так, — заявил «Известиям» футбольный агент Дмитрий Селюк. — Армейцам будет сложно противостоять лондонцам. Безусловно, сейчас «канониры» - не та команда, которой она была три-четыре года назад. В то время у москвичей точно не было бы шансов. Но сейчас «Арсенал» очень мотивирован, им нужна Лига чемпионов, это понимают все. Достать путёвку, победив в Лиге Европы, гораздо реальнее, чем попасть в четвёрку в чемпионате Англии. Хочется пожелать красно-синим удачи - возможно, именно она может стать решающим фактором в их противостоянии с английским грандом.

Сразу после жеребьёвки на армейских болельщиков нахлынула волна приятных воспоминаний о матчах с «Арсеналом» 12-летней давности. Тогда в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2006/2007 ЦСКА обыграл «канониров» дома - 1:0, а на выезде отстоял ничью - 0:0. Интересно, что в составе англичан уже не осталось ни одного игрока, который участвовало в тех играх, а у красно-синих их четверо: голкипер Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, а также братья Василий и Алексей Березуцкие.

Но принципиальной игра против «Арсенала» станет не только для них, но и для молодого полузащитника Александра Головина. Ещё прошлым летом спортивные СМИ наперебой рассказывали об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «канониров», и теперь у Александра есть уникальный шанс показать "товар лицом".

— Головин, безусловно, сильный и талантливый футболист, — подчеркнул Дмитрий Селюк. — Но ему сейчас вообще не надо думать ни о каком «Арсенале» и том, чтобы кому-то что-то доказать. Александру важно понимать, что главное - коллектив и командная игра. Именно это ЦСКА продемонстрировал в матчах с «Лионом» - так же нужно сыграть и с «Арсеналом». А в целом, я думаю, Головину рано уезжать из чемпионата России. Перед его глазами - пример Ахмеда Мусы, который рвался в Европу, а в итоге вообще там не заиграл и вернулся в ЦСКА. Всему должно быть своё время.

Два других российских клуба «Локомотив» и «Зенит» покинули Лигу Европы на стадии 1/8 турнира. «Железнодорожники» без шансов уступили испанскому «Атлетико» (0:3, 1:5). Петербуржцы же имели неплохие шансы на то, чтобы пройти «РБ Лейпциг» - после гостевого поражения (1:2), подопечным Роберто Манчини хватило бы даже победы со счетом 1:0 дома, но они добились лишь ничьей (1:1) и покинули турнир.

— С таким соперником, как «Зенит», нельзя ни на минуту расслабляться, - сказал «Известиям» герой обеих игр, нападающий «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернер. – Мы доминировали большую часть первого матча, заслуженно вели со счётом 2:0 и могли ещё увеличить преимущество, но небольшая потеря концентрации в конце игры позволила сопернику забить гол со штрафного и поставить нас в сложное положение, поскольку «Зенит» отлично играет дома в еврокубках. Эта команда неплохо выступает в атаке, имеет квалифицированных защитников и среднюю линию. Но если «Лейпциг» хочет бороться за победу в Лиге Европы, он должен проходить через противостояние с противниками такого высокого уровня.

Таким образом, честь России на европейской арене предстоит защищать только московскому ЦСКА. Первая встреча красно-синих с «Арсеналом» состоится на выезде 5 апреля, ответный матч пройдёт в Москве 12 апреля.