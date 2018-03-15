Остаться в живых

Сегодня российские клубы проведут ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Эксперты невысоко оценивают их шансы на выход в четвертьфинал второго по значимости европейского турнира. В первых встречах ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» уступили своим оппонентам, серьезно осложнив себе задачу выхода в следующий этап еврокубкового соревнования. Однако ни одна из отечественных команд без боя сдаваться не собирается, и все надеются продолжить борьбу за трофей.

Столичные армейцы дома с минимальным счетом уступили французскому «Лиону» (0:1). Теперь, чтобы пройти дальше, ЦСКА необходимо побеждать на «Парк Олимпик Лионне». Интересно, что именно на этой арене состоится финальная игра Лиги Европы, поэтому французы будут крайне мотивированы на матч с красно-синими. Многие игроки «Лиона» уже заявляли, что домашний финал является для них мечтой.

— ЦСКА, наверное, не изменит себе и будет играть в привычной манере, — поделился мнением с «Известиями» тренер Сергей Кирьяков. — Они будут действовать плотно и компактно в обороне и рассчитывать на быстрые атаки. Но многое будет зависеть и от того, как построит свою игру «Лион». С одной стороны, сейчас счет их устраивает и заставляет действовать аккуратно. С другой — европейские команды не любят играть на удержание счета, тем более дома. Болельщики будут гнать французов вперед, и это может дать армейцам шанс. Хотя понятно, что пройти «Лион» будет очень непросто.

Наименьшие шансы на выход в четвертьфинал из российских команд у «Локомотива». Подопечным Юрия Семина при жеребьевке достался один из сильнейших соперников — мадридский «Атлетико». В гостевой игре испанцы не оставили «железнодорожникам» ни одного шанса, победив со счетом 3:0. При этом на ответную игру «матрасники» также настроены решительно. Наставник «Атлетико» Диего Симеоне привез в Москву основной состав, за исключением нападающих Диего Косты и Кевина Гамейро, получивших травмы.

— Не думаю, что ответная игра против «Атлетико» станет для «Локомотива» простой формальностью, — сказал «Известиям» бывший полузащитник «железнодорожников» Сергей Гуренко. — На стадион придет много болельщиков, и ради них команда должна показать достойный футбол. Пройти же испанцев практически невозможно. Даже если «Локо» забьет три гола — сомневаюсь, что «Атлетико» не забьет ни одного.

Неплохую возможность преодолеть стадию 1/8 финала сейчас имеет «Зенит». В концовке выездной игры с «РБ Лейпцигом» петербуржцам удалось забить гол и сделать поражение не столь безнадежным (1:2). Отметим, что в 1/16 финала «Зенит» в первой встрече проиграл шотландскому «Селтику» с минимальным счетом, а на домашней арене разгромил команду из Глазго со счетом 3:0.

— Вряд ли у «Зенита» получится так же легко разобраться с «РБ Лейпцигом», как это было с «Селтиком», — заметил Сергей Кирьяков. — Уровень немцев и шотландцев абсолютно разный. У «Селтика» нет такой быстрой, мобильной и индивидуально сильной атаки, как у «РБ». «Лейпциг» очень любит и умеет играть, когда соперник дает ему много пространства на поле. А оно, скорее всего, будет — «Зенит» в роли догоняющего, ему нужно идти вперёд, забивать. Все видели, как немцы разобрались с «Наполи» в 1/16 финала. Нет никаких сомнений, что питерцам будет очень тяжело. Сине-бело-голубым нужно быть предельно внимательными и, возможно, стоит не бежать с первых минут вперёд, а сыграть разумно и аккуратно.

Жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы состоится 15 марта.

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