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Манчини заявил, что Лунев может сыграть в матче против «Лейпцига»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунев готов сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против немецкого клуба «РБ Лейпциг». Об этом заявил главный тренер команды Роберто Манчини.

На пресс-конференции перед ответным матчем тренер заявил, что вратарь команды Лунев к матчу с «Лейпцигом» готов. Также сообщается, что решение по хавбеку Кузяеву будет принято непосредственно в день матча. Сейчас он тренируется отдельно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Игра состоится 15 марта в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург». Первая встреча с немецким клубом завершилась поражением «Зенита» со счетом 1:2.

На данный момент клуб находится на пятом месте в чемпионате России, пишет «Газета.ру». Исход матча 15 марта повлияет не только на место в зачете, но и может решить судьбу итальянского тренера Роберто Манчини в «Зените».

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