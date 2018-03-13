Владислав Игнатьев: «Атлетико» — самый сложный соперник в карьере»

В середине прошлой недели московский «Локомотив» был разгромлен на выезде мадридским «Атлетико» (0:3) в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Команда Юрия Семина потерпела самое крупное поражение в нынешнем сезоне. Подобный результат заметно снизил шансы красно-зеленых на итоговый успех в двухматчевом противостоянии и выход в следующую стадию еврокубка. После выездной встречи «Известия» пообщались с крайним защитником «железнодорожников» Владиславом Игнатьевым, который в начале текущей недели получил приглашение в национальную сборную. 31-летний футболист рассказал о причинах поражения в первой встрече с «Атлетико», шансах своего клуба в ответной игре и о предстоящих товарищеских матчах сборной России с командами Бразилии и Франции.

— Почему «Локо» не смог ничего противопоставить «Атлетико» в первом матче?

— В начале игры мы очень старались сохранить наши ворота в неприкосновенности. Но чем больше проходило времени, тем активнее становился «Атлетико» в атаке. Потом мы неудачно начали второй тайм, пропустили быстрый гол. К сожалению, не удалось показать нашу лучшую игру.

— Со стороны казалось, что в этой игре ваша команда часто оголяла фланги. С чем это связано?

— Не могу сказать, что мы провалили игру на флангах. Тот же первый гол мы вообще пропустили в результате дальнего удара, а второй и третий мячи в наши ворота пришлись после наших ошибок, потерь. Да и в целом я бы не сказал, что основная опасность «Атлетико» шла с флангов. Мы дали им сделать несколько опасных навесов, прострелов, но это не самый критичный момент.

— Всем запомнился эпизод, когда в первом тайме голкипер «Локомотива» Гильерме едва не помог отправить мяч в свои ворота. У вас есть объяснение, почему команда потеряла концентрацию?

— Там был офсайд, но форвард «Атлетико» Антуан Гризман, который находился в пассивном положении «вне игры», ускорился и доиграл момент. Гильерме был первым на мяче, но французу удалось «обокрасть» его. Наверное, нужно было просто выбить мяч. Хорошо, что в том моменте всё обошлось.

— В том эпизоде Антуан Гризман не попал по пустым воротам. После встречи ваши одноклубники не шутили, что ждали вас на подстраховке, как это было в матче со «Спартаком», когда вы выбили снаряд из пустых ворот после удара Александра Самедова?

— После трех безответных мячей от «Атлетико» в раздевалке было не до шуток. Но эту игру нужно оставить в прошлом, а сейчас сконцентрироваться на предстоящих матчах. У нас впереди еще немало важнейших встреч.

— Такое крупное поражение в первой же игре оставляет мало шансов на итоговый успех в двухматчевом противостоянии. Можно ли сказать, что «Локомотив» теперь сосредоточится на борьбе за чемпионство в РФПЛ?

— У нас впереди ответная игра с «Атлетико», и ее нужно провести достойно. Понятно, что чемпионат страны у нас сейчас в приоритете, и нужно сделать акцент на нем. У нас хорошие шансы в чемпионской гонке, и нам нельзя растерять преимущество.

— Игру с «Атлетико» пропустили лидеры «Локо» Ари и Джефферсон Фарфан. Чувствовалось, что в этом матче их особенно не хватало?

— Конечно, когда все наши футболисты в обойме, нам намного проще. Но и без травмированных игроков у нас хватает ребят, которые способны дать результат. Однако в этот раз нам не удалось добиться положительного исхода.

— Поражение от «Атлетико» стало для вашего клуба самым крупным в нынешнем сезоне. Разница между командами действительно столь велика?

— «Атлетико» просто объективно был лучше, поэтому победил. В этот раз так сложилось, что мы проиграли, но нам противостоял очень сильный оппонент. Не зря они занимают второе место в клубном рейтинге УЕФА. Думаю, это наш самый сильный соперник в этом сезоне.

— «Атлетико» — самый сложный противник в вашей карьере?

— Пожалуй, да. С такими сильными командами редко приходилось играть. Помню, участвовал в матче против «Валенсии» в Лиге Европы, когда выступал в составе «Кубани». Но «Атлетико», безусловно, стоит особняком.

— В ближайшее время в составе сборной России вам предстоит снова сыграть против игроков «Атлетико» — Антуана Гризмана, Кевина Гамейро (оба — сборная Франции) и Луиса Фелипе (сборная Бразилии). Командам Франции и Бразилии противостоять будет еще сложнее?

— Каждая игра не похожа на предыдущую. В клубах всегда одна ситуация, в сборной — совершенно другая. Понятное дело, у французов и бразильцев собраны футболисты уровнем выше и сильнее, чем в «Атлетико». Тем не менее, мы будем играть дома, при своих болельщиках, и всё может сложиться совершенно иначе.

— На дерби со «Спартаком» пришло очень много болельщиков. Ждете полный стадион на ответной игре с «Атлетико» в Москве?

— Надеюсь на это. Но если будет мороз, это может помешать многим выбраться на футбол. Конечно, хочется всегда видеть максимальное количество болельщиков на нашем стадионе.

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